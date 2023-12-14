Александр Моор поручил разработать план обеспечения безопасности электроснабжения в регионе

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел заседание регионального оперативного штаба по обеспечению безопасности электроснабжения. Заседание штаба с представителями ресурсоснабжающих организаций, правоохранительных органов и муниципалитетов прошло 13 декабря.

На фоне аномальных морозов в поселках и СНТ Тюменской области из-за высокой нагрузки на электросети начались массовые отключения электричества. Губернатор назвал эту ситуацию неприемлемой и призвал не допускать ее впредь.

Глава региона поставил задачу перед территориальными сетевыми организациями и органами власти, задействованными в процессе: в течение десяти дней сформировать комплексный план обеспечения безопасности электроснабжения в Тюменской области.

План по энергобезопасности необходимо сделать публичным, отметил Александр Моор, чтобы жители региона знали, какие работы проводятся и какие организации ответственны за их выполнение.

«Главная цель региональной и муниципальной власти, энергетиков – надежно обеспечить тюменцев электроэнергией в любое время года и при любой погоде. Будем над этим работать. Держу ситуацию на постоянном личном контроле», – подчеркнул губернатор.