Владимир Путин прокомментировал рост цен на автомобили в России

Цены на российские автомобили будут снижаться по мере роста производства. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, комментируя вопрос об увеличении стоимости машин.

По словам президента, самое главное создавать собственные платформы и развивать их. АвтоВАЗ и другие производители так и делают, отметил Путин, но это требует времени. Президент выразил надежду, что рост объемов производства приведет к снижению цен на машины.

«Самое главное создавать свои собственные платформы и их развивать. Это требует времени. Уверен, что это так и будет. И цены пойдут вниз»,— сказал Путин.