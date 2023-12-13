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​Александр Моор: В преддверии новогодних праздников оперативная обстановка в регионе находится под контролем

Экстренные службы Тюменской области готовятся к Новому году

​Александр Моор: В преддверии новогодних праздников оперативная обстановка в регионе находится под контролем
Фото: admtyumen.ru

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел совместное заседание региональной антитеррористической комиссии и оперативного штаба. Он заявил, что обеспечение безопасности жителей региона в период новогодних и рождественских праздников – важнейшая задача правоохранительных структур и органов власти.

Полиция, Росгвардия, пожарные и спасатели в дни празднования Нового года и Рождества будут нести службу в усиленном режиме, доложили начальники ведомств. На случай осложнения оперативной обстановки или возникновения чрезвычайных ситуаций предусмотрены необходимые резервы сил и средств.

Самое серьезное внимание уделяется обеспечению антитеррористической и пожарной безопасности объектов образования, здравоохранения и социального обслуживания населения, сообщила вице-губернатора Тюменской области Ольги Кузнечевских.

На особом контроле социальных служб и органов местного самоуправления находятся граждане и семьи, входящие в группу риска, в связи с чем проводятся подомовые обходы с проверкой состояния электропроводки, электрооборудования и печей.

«При выявлении проблемных вопросов принимаются оперативные меры – оказывается материальная помощь на ремонт печей и электрооборудования, а также на приобретение дров. В текущем году подомовыми обходами уже охвачено более 13 тысяч человек. Работа продолжается», – отметила вице-губернатор.

Оперативная обстановка в регионе находится под контролем, подытожил губернатор.


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13 декабря в 23:26, просмотров: 112, комментариев: 0
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