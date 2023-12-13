На реке Иртыш в Тюменской области построят причал

В Тобольском районе Тюменской области на реке Иртыш появится причал. В 2024 году компания «ТюменьВторСырье» начнет строительство причального сооружения для решения производственных задач.

Более 10 лет ООО «ТВС» ведет лицензированную деятельность по сбору и обработке опасных и неопасных отходов на территории нефтегазовых месторождений и их дальнейшей утилизации. Год назад предприятие стало заниматься новым видом деятельности – водными перевозкам по морским и внутренним водным путям.

Для этого в арсенале компании есть буксир класса «река-море» и сухогрузная баржа грузоподъемностью более четырех тысяч тонн. Несколько судов планируется приобрести дополнительно.

400 млн рублей инвестор вложит в реализацию проекта. 350 млн из них – собственные средства, 50 млн – заём Инвестиционного агентства Тюменской области. В планах компании создание 19 новых рабочих мест.

Основными партнерами ООО «ТВС» являются крупные нефтегазодобывающие предприятия, такие как «Транснефть-Сибирь», «УГМК-Сталь», «Арктик СПГ 2», «Салым Петролиум Девелопмент», «Газпромнефть-Ямал».

Инвестиционное агентство Тюменской области на всех этапах реализации окажет информационно-консультационное сопровождение проекта, а также будет содействовать в организации взаимодействия с органами власти и ресурсоснабжающими организациями, предоставит помощь в подготовке документов и получении разрешительной документации.