Тюменская область заняла 11 место в рейтинге ИИ-зрелости регионов страны

Состоялась стратегическая сессия, посвященная результатам исследования интеллектуальной зрелости органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. В мероприятии, организованном АНО «Цифровая экономика» совместно с Национальным центром развития искусственного интеллекта при Правительстве РФ, принял участие Департамент информатизации Тюменской области.

На сессии представили результаты исследования, проведенного по поручению Президента РФ, «Индекс интеллектуальной зрелости отраслей экономики, секторов социальной сферы и системы государственного управления Российской Федерации». В анкетировании принимали участие 55 федеральных органов исполнительной власти, все 89 регионов РФ, а также 22 муниципалитета, в том числе Тюмень.

В исследовании учитывалась оценка 40 показателей. В числе основных показателей: эффекты, полученные от использования ИИ в госуправлении, обеспеченность инфраструктурой, данными, кадрами для использования ИИ, обеспеченность финансированием на реализацию мероприятий по развитию ИИ, наличие стратегических документов.

Тюменская область по результатам оценки индекса интеллектуальной зрелости занимает 11 место среди субъектов РФ. С индексом ИИ-зрелости более 10% область входит в лидирующую группу регионов.