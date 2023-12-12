В новых тюменских школах устанавливают системы интеллектуального управления освещением «AWADA», которые благоприятно влияют на зрение детей. Такими системами оснащаются крупные учебные заведения вместимостью от 1000 учеников.

В этом году в Тюмени открыты три большие школы. В каждой из них установлен уникальный комплекс отечественной разработки, позволяющий настраивать сценарии освещения, снижать потребление энергии и значительно увеличивать ресурс службы оборудования.

Так, например, в школе №67, расположенной в мкр. Тура, программно-аппаратный комплекс контролирует более 5 тысяч светильников, установленных в кабинетах и рекреациях школы. Система получает сигналы с датчиков движения/освещённости и управляет включением и яркостью диодных ламп. Благодаря этому в каждой точке обеспечивается равномерное распределение света. Добиваясь оптимального освещения система «AWADA» позволяет экономить в среднем до 76% электроэнергии.

Как сообщают в Главном управлении строительства Тюменской области, пока система обеспечивает контроль освещения и видеонаблюдения, но в перспективе сможет управлять отоплением, вентиляцией, пожарной сигнализацией и другими инженерными коммуникациями.