Тюменские предприятия стали реже задерживать зарплату

В Тюменской области с начала 2021 года в три раза снизилась общая сумма задолженности по зарплате. При этом количество организаций-должников уменьшилось вдвое. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, подводя итоги результатов деятельности областной межведомственной рабочей группы по обеспечению своевременности выплаты заработной платы.

«Мы активно взаимодействуем с профсоюзами, прокуратурой, другими федеральными структурами. Держу ситуацию на личном контроле», – заверил глава региона.

Ранее вопрос своевременной выплаты заработной платы обсуждался на заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Как сообщила старший государственный инспектор труда Государственной инспекции труда в Тюменской области Анна Войцеховская, в последнее время законодательство о государственном контроле претерпевает множество изменений. В связи с этим появляется все больше возможностей воздействия на работодателей профилактическими мерами.

Инспектор обратила внимание на то, что государство даже в условиях санкций прилагает все усилия для защиты трудящихся. Гарантии соблюдения трудовых прав, связанные с обязанностью работодателя выплачивать заработную плату или соблюдать требования в области охраны труда, сохраняются даже в непростых экономических условиях.