Тюменский проект «Посткроссинг в музее» вошел в «Смартеку»

На платформе «Смартека» опубликован проект Тюменского музейно-просветительского объединения «Посткроссинг в музее». Он стал седьмой успешной культурной инициативой Тюменской области, представленной на сервисе по поиску лучших российских практик – цифровой платформе АСИ.

Задача тиражировать успешные практики в другие регионы поставлена губернатором Александром Моором. Всего на платформе в разных категориях уже представлена 61 практика Тюменской области.

Проект «Посткроссинг в музее» расположен в разделе «Культура». Это практика по организации на площадке музейного комплекса акции по разработке фирменных открыток, приуроченных к памятным датам, для рандомного обмена –посткроссинга.

Проект по привлечению граждан к музейным ресурсам реализован Ялуторовским музейным комплексом. Программа разработана и реализуется в партнёрстве с АО «Почта России» с апреля 2023 года. «Почта России» выпустила в печать 5000 экземпляров открыток с изображениями экспонатов из фондов Ялуторовского музейного комплекса.

Любой желающий в рамках акции может посетить мероприятия музейного комплекса, которые посвящены знаменательным событиям в истории города, области, страны. Далее необходимо написать на открытке пожелание и отправить ее почтой или просто опустить в почтовый ящик своим родным, друзьям и знакомым.