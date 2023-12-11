Названы лучшие спортсмены Тюменской области

В легкоатлетическом манеже Тюмени прошла торжественная церемония награждения победителей и лауреатов областного конкурса «Спортивная элита – 2023». Лучших спортсменов и тренеров региона поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор. Глава региона отметил, что в этом году, как и в предыдущие годы, тюменские атлеты продолжали радовать своими победами.

«По количеству земляков, которые регулярно занимаются физкультурой и спортом, мы одни из лучших в стране. Мы также в числе лидеров по внедрению комплекса ГТО. Для того чтобы получать яркие, красивые победы профессиональных спортсменов, нам необходимо заботиться как о развитии детско-юношеского спорта, так и в целом спорта массового», – подчеркнул губернатор.

Александр Моор наградил тюменских лыжников в номинации «Лучший спортсмен по олимпийским видам спорта». Он вручил памятные медали трехкратной победительнице чемпионата России по лыжным гонкам 2023 года Екатерине Смирновой, победителю и бронзовому призеру чемпионата России по лыжным гонкам 2023 года Евгению Белову, двукратной победительнице и серебряному призеру чемпионата России по лыжным гонкам 2023 года Елизавете Пантриной, победителю и бронзовому призеру чемпионата России по лыжным гонкам 2023 года Ивану Якимушкину.

Тренеры Валентин Литвинцев, Андрей Иванов и Андрей Якимушкин награждены в номинации «Лучший тренер по олимпийским видам спорта».