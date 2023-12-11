Тюменцев предостерегают от незаконной вырубки елок

Традиционная акция по сохранению хвойных деревьев от незаконной вырубки начинается в Тюменской области. С 11 декабря во всех лесничествах области будут проводится рейды сотрудников лесной охраны совместно с сотрудниками полиции.

Патрульные будут контролировать не только незаконную рубку хвойных молодняков, но и соблюдение требований лесного законодательства при перевозке древесины.

Помимо патрулирования для повышения раскрываемости преступлений в лесах используются беспилотники, так как с их помощью можно значительно расширить контролируемый район и эффективно фиксировать лесонарушения. Аппарат может зависнуть над объектом наблюдения и сделать детализированные снимки. Это помогает идентифицировать правонарушителей и привлечь их к ответственности.

Как сообщают в региональном департаменте лесного комплекса, патрулирование лесов на предмет выявления лесонарушений инспекторы ведут в течение всего года постоянно.

За этот год проведено более 6300 рейдов, при этом выявлен 121 факт незаконных рубок лесных насаждений. Возбуждено более 70 уголовных дел, 6 человек привлечено к административной ответственности. Ведётся судебно-претензионная работа с нарушителями, причинившими ущерб лесным насаждениям.