Зимняя неделя добра проходит в ХМАО

В ХМАО 11 декабря стартовала традиционная Зимняя неделя добра. Она продлится до 17 декабря и объединит сразу несколько акций: «Елка желаний», «Добрая почта», «Новогоднее чудо» и другие.

«⁣Исполнить мечту малыша, сняв шар с «Елки желаний». Накормить хвостатых, провести выходные с семьей, украсить окна, порадовав соседей – открывай раздел с описанием акций, приглашай близких присоединиться. Давайте оставим столько добрых следов, чтобы люди, увидев их, захотели пойти этим же путем», - призывают югорчан организаторы Зимней недели добра.

Узнать подробности можно по ссылке.