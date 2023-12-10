Ассоциация «Нефтегазовый кластер» заключила три соглашения на саммите TNF

Три соглашения были подписаны ассоциацией «Нефтегазовый кластер» на Технологическом саммите TNF «Эффективные решения для нефтегазовой отрасли». Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил важную роль ассоциации в работе по интеграции вызовов нефтегазовой отрасли и возможностей отечественных сервисных и производственных компаний.

Первое соглашение, заключенное Нефтегазовым кластером, «Институтом нефтегазовых технологических инициатив» и Правительством Тюменской области, касается организации сотрудничества сторон в области стандартизации и создания испытательной инфраструктуры.

Между ассоциацией и ООО «Газпром ВНИИГАЗ» было подписано соглашение о сотрудничестве. Стороны обязались сотрудничать в области поиска, исследований и внедрения передовых технологий и конструктивных решений для нужд нефтегазовой отрасли.

Третье соглашение заключено между Нацпромлизином и Нефтегазовым кластером. Оно предусматривает совместную деятельность в исследовании промышленного потенциала Тюменской области, развитии нефтесервисных услуг и создании механизма развития нефтесервиса в регионе.

Генеральный директор ассоциации Александр Сакевич отметил, что все три соглашения подтверждают важную роль «Нефтегазового кластера» в отрасли. Ассоциация стремится к такому устойчивому развитию отрасли, чтоб совершить переход от импортозамещения к импортоопережению.