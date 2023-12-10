Тюменских работодателей стимулируют брать на работу инвалидов

В Тюмени на заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений директор регионального департамента труда и занятости населения Александр Сидоров доложил о результатах работы, направленной на содействие занятости отдельных категорий граждан с низкой конкурентоспособностью на рынке труда.

Он сообщил о мерах стимулирования работодателей при трудоустройстве граждан с инвалидностью. В частности, при временном трудоустройстве человека с инвалидностью на дополнительно созданное рабочее место работодателю на региональном уровне предоставляются субсидии. С учетом периода трудоустройства два месяца службой занятости выплачивается субсидия в размере 53 тысяч рублей.

Профессиональное обучение или повышение квалификации граждан с учетом требований работодателя – еще одно из мероприятий, способное помочь работодателям заместить рабочее место эффективным сотрудником. У службы занятости есть ряд программ и мероприятий для обучения инвалидов по востребованным на рынке труда профессиям.

Старший государственный инспектор труда Анна Войцеховская в своем выступлении рассказала о гарантиях соблюдения трудовых прав работающих граждан. Даже в непростых экономических условиях работодатель обязан гарантировать выплату заработной платы и соблюдать требования в области охраны труда.