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На Кубке России в Тюмени мастера зимнего плавания соревнуются при температуре -40оС

В Тюмени проходит этап Кубка России по зимнему плаванию

На Кубке России в Тюмени мастера зимнего плавания соревнуются при температуре -40оС
Фото: admtyumen.ru

В Тюмени с 7 по 9 декабря проходит этап Кубка России по зимнему плаванию. Соревнования идут на базе лагеря «Олимпийская ребячка». В экстремальном заплыве принимают участие порядка 250 спортсменов от 12 до 70 лет из многих регионов России, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

В первый день мероприятия для пловцов прошла лекция кандидата биологических наук Татьяны Фишер. Она рассказала о методиках закаливания, о процессах, происходящих с организмом человека во время воздействия холода, а также о том, как правильно выходить из воды после соревновательных заплывов, чтобы не навредить организму.

Как отметил заместитель главы федерации зимнего плавания Тюменской области Артем Елисеев, суровая сибирская погода создала все условия, чтобы участники заплывов смогли продемонстрировать все свое мастерство.

«Именно в дни соревнований ожидается сильнейшие морозы вплоть до -40 градусов, при этом температура воды будет достигать до +1 градуса. Но мы готовы к морозам – подготовили пункты обогрева, бани и чаны с горячей водой», – заверил Артем Елисеев.

8 и 9 декабря участники соревнуются за медали Кубка России. Они проплывут в ледяной воде дистанции от 25 до 200 метров различными стилями и эстафету 4х25.


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Сегодня в 15:43, просмотров: 82, комментариев: 0
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