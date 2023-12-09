130 тюменских добровольцев прокачали навыки на форуме

Под эгидой тюменской региональной общественной организации «Движение неравнодушных» прошел форум молодых лидеров профилактического добровольческого движения, а также их координаторов. Об этом сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Во встрече приняли участие более 130 добровольцев, представителей сферы молодежной политики и образования из всех городов и районов Тюменской области. Проект реализуется на средства гранта губернатора для СО НКО.

В рамках форума подростки, молодые лидеры добровольческого движения, получили знания о формах и технике проведения общественно полезных и социально значимых мероприятий. На мастер-классах они учились грамотно формировать команду и управлять ей, разрабатывали профилактические игры.

Одновременно с обучением молодых лидеров на площадках форума проводились обучающие мероприятия для педагогов и организаторов, занятых в работе с волонтерами.

По мнению организаторов форума, практические упражнения и разбор уже сформированных кейсов помогут всем участникам в реальной работе, научат эффективно реализовывать свои общественные проекты в социальной сфере.

Мастер-классы форума были записаны на видео, а все наработки и материалы предполагается применять в работе на уровне конкретных муниципальных образований, школ и молодежных объединений Тюменской области.