В SMART-амбулаторию села Байкалово поступил автомобиль «скорой»

В SMART-амбулаторию села Байкалово Тобольского района, построенную по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения», поступил автомобиль скорой медицинской помощи.

Как сообщает департамент здравоохранения Тюменской области, медицинская бригада реанимобиля оказывает медицинскую помощь взрослому и детскому населению из сельских поселений, расположенных в радиусе 114 километров и районах Заболотья, общей численностью 3775 человек.

Главный врач Областной больницы № 3 Дмитрий Бойко вручил медбригаде ключи от нового спецтранспорта. Он отметил, что автомобиль, заступивший на круглосуточное дежурство, полностью готов к самым жёстким условиям эксплуатации: «Новая система отопления способна создать комфортную температуру в салоне даже при экстремально низких температурах. Переработанный интерьер позволяет более эффективно оказывать экстренную медицинскую помощи, создавая больший комфорт для пациентов и работы медицинской бригады».

Кроме того, современный реанимобиль оснащён высокотехнологичным оборудованием. Он укомплектован: аппаратом ЭКГ с возможностью передачи результатов по беспроводной сети, дефибриллятором, аппаратом искусственной вентиляции лёгких, дозатором лекарств, аспиратором, монитором для контроля жизненно важных функций организма.