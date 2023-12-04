Цифровое будущее тюменского межвузовского кампуса определяют эксперты

В Тюмени состоялась проектно-аналитическая сессия «Цифровизация кампусов мирового уровня». Участники встречи – представители разных сфер и структур, собрались, чтобы выработать вектор для технических решений тюменского межуниверситетского кампуса.

Более 30 экспертов из Тюмени, Казани, Уфы и Москвы участвовали в обсуждении вопросов цифровизации учебного процесса, управленческих решений и безопасности в кампусе. На площадке «Точка кипения – Тюмень» оценили множество предложенных инициатив, среди которых единый маркетплейс образовательных программ, сквозное расписание вузов, единая умная система эксплуатации зданий, система контроля выполнения сервисных работ, единый центр информационной безопасности.

Директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов отметил: «Благодаря совместной работе ИТ-специалистов, сотрудников тюменских вузов, отраслевых органов власти, представителей бизнеса и федеральных организаций мы получили комплексный и разносторонний взгляд на то, каким требованиям должна отвечать информационная инфраструктура тюменского кампуса».

Проект по созданию кампусов является частью национального проекта «Наука и университеты».