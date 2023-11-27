Александр Моор заверил, что Тюмень больше не столица деревень

24 ноября на международной выставке-форуме «Россия» в Москве прошел День Тюменской области. Подводя итоги дня, губернатор Александр Моор отметил, что большой команде региона удалось показать многочисленным гостям, что Тюменская область – яркая, уникальная и самобытная.

Гости выставки узнали, что Тюмень – это не где-то далеко и холодно, а рядом и здесь тепло, комфортно и гостеприимно. У региона богатое историческое и архитектурное наследие. Жемчужинами туристической карты являются Тобольск и Ялуторовск, а Тюмень – столица термальных вод. Посетителям представили флагманский туристический продукт региона – маршрут «В Сибирь по своей воле». Он позволяет посетить Тюменскую область в режиме выходного дня и увидеть все самое интересное.

В День региона тюменские артисты и музыканты представили 120 творческих номеров. На концертных площадках ВДНХ выступили оркестр «Камерата Сибири», театры «Мимикрия» и «Гелиос», лаборатория M'uzLab, ансамбль «ЯромилЪ», квартет Emotion orchestra, формейшн «Вера», команда КВН «Союз» и многие другие.

На «НеАкселераторе INNOWEEK`23» в рамках деловой программы Дня региона тюменские предприниматели продемонстрировали инновационные разработки – сервис по созданию электронных меню, образовательную систему, экологичные средства для контроля качества стальных изделий.

На выставке «Россия» гости смогли приобрести продукцию тюменских производителей, а также попробовать блюда исторической сибирской кухни в современной интерпретации.

«Главная мысль Дня Тюменской области, которую мы хотели донести до всех, – какой гигантский путь проделал наш регион за последние 23 года. Из XX века – в XXI. Тюмень иногда в шутку, иногда всерьез называли столицей деревень. Сегодня это точно не так. Тюмень третья по качеству жизни после Москвы и Санкт-Петербурга. Мы третьи в России по индексу инвестиционной привлекательности и по вводу жилья на душу населения. А самое главное, мы область счастливых людей!» – подчеркнул глава региона.