16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  88,7045   EUR  97,1594  

Новости

Больше новостей
Реально ли заменить чиновников искусственным интеллектом?
Комментировать
0
Больше опросов

​На выставке-форуме «Россия» состоялся День Тюменской области

День Тюменской области на выставке «Россия» открыл губернатор Александр Моор

​На выставке-форуме «Россия» состоялся День Тюменской области
Фото: admtyumen.ru

День Тюменской области прошел на международной выставке-форуме «Россия» в Москве. С 4 ноября, когда выставка в ВДНХ начала работу, стенд региона посетили более 100 тысяч человек. На церемонии открытия Дня Тюменской области губернатор Александр Моор рассказал гостям о богатой истории тюменской земли и сегодняшнем дне региона.

С 2007 года область одной из первых в стране вышла на естественный прирост населения. В этом, по мнению губернатора, заключается самое главное достижение региона. За двадцать лет население выросло почти на 300 тысяч человек.

Семья находится в центре политики развития региона, подчеркнул Александр Моор: «Количество многодетных семей в Тюменской области выросло больше, чем в три раза - с 11 тысяч до 36,5 тысячи. Продолжительность жизни увеличилась с 64 до 74 лет. Если люди приезжают к нам жить, работать и связывают свою судьбу с нашей землей, если в семьях рождаются дети значит люди чувствуют себя в Тюменской области комфортно, и они уверены в своем будущем».

Тюменская область занимает третье место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. В 2023 году Тюмень заняла третье место в рейтинге Forbes лучших городов для ведения бизнеса. Регион на протяжении многих лет входит в топ различных рейтингов, оценивающих качество автомобильных дорог. В 2022 году область в очередной раз стала лидером в жилищном строительстве. Тюмень занимает третье место в стране по качеству жизни после Москвы и Санкт-Петербурга.

«Главная мысль, которую мы стараемся донести до гостей нашей экспозиции - людям, которые любят свою родную землю, верят в свои силы, все по плечу, они могут сделать невозможное возможным. Именно такие люди живут в России и в Тюменской области», – считает губернатор.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 18:32, просмотров: 102, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Жители Югры смогут накопить миллион за семь лет при средней зарплате 733
  2. Главный судебный пристав Югры и детский омбудсмен проконсультируют жителей округа по вопросам алиментов 397
  3. Ребенок и трое взрослых пострадали в ДТП на загородной трассе ХМАО 390
  4. Больше 16 тысяч югорчан заражены ВИЧ 383
  5. Первый автозимник в Югре откроют 1 декабря 374
  6. ​В Тюменской области тестируют первый пункт весогабаритного контроля 367
  7. ​Тюменская область создает условия для привлечения инвесторов 348
  8. ​В Тюменской области оценят потребность в кадрах 347
  9. «Ростелеком» в Югре обеспечивает безопасность нефтяников в условиях Крайнего Севера 342
  10. В ХМАО отец перепутал краны с водой и окатил своего ребенка кипятком 341
  1. Встреча наследника российского престола и шведского ученого в Сургуте 1911
  2. ​Вертикаль 1862
  3. ​На День Югры в московском ВДНХ приехали молодые таланты из автономного округа. Рассказываем о них 1694
  4. ​В День Югры на выставке «Россия» в Москве выступит «Дискотека Авария» 1611
  5. ​А вот в Иркутске… 1580
  6. ​Сбер поделился опытом ESG-трансформации и представил передовые сервисы на Югорском экономическом форуме 1543
  7. В Сургуте к концу 2024 года завершат строительство нового здания скорой помощи 1508
  8. ЖК «Сибирский Бор»: «однушек» больше нет, а спрос на «двушки» и «трешки» стремительно растет — цены заметно ниже среднего 1364
  9. ​Жить и учиться в современном доме: как Новин помогает получить профессию своим резидентам 1276
  10. В Сургуте работает завод ЖБИ, который год назад выкупили и реконструировали инвесторы из Москвы 1257
  1. ​Большой гуманитарный форум пройдет в Ханты-Мансийске 32285
  2. Нечеловеколюбивая тема 31857
  3. В ХМАО не исключена первая в этом году актировка 5563
  4. Школа Нижневартовска вошла в число лучших в стране 5555
  5. ​Автобусной реформой недовольны. Сургутяне определились с отношением к новшествам на дорогах города 3999
  6. ​Всегда — Новый! 3577
  7. Стены помнят. Пока помнят… 3394
  8. ​Сургутян предупредили об изменении расписания и схем движения нескольких автобусов 2912
  9. Умер главный шутник сериала «Друзья» 2867
  10. ​Югорским пенсионерам выплатят по тысяче рублей 2736

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика