На трассе «Ялуторовск – Ярково» введён в эксплуатацию АПВГК

В Ярковском районе Тюменской области на 109 км дороги «Ялуторовск – Ярково» введён в эксплуатацию первый автоматизированный пункт весового и габаритного контроля транспортных средств (АПВГК), сообщает региональное Управление автомобильных дорог.

«В Тюменской области стоит задача не только отремонтировать дороги, но и сохранить их в нормативном состоянии как можно дольше. Данный комплекс поможет до минимума сократить число автомобилей, двигающихся с превышением нормативов. Это снизит нагрузку на проезжую часть и повысит безопасность дорожного движения», – отмечает Тимур Зайнутдинов, главный специалист отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог и обеспечению безопасности дорожного движения Управления автомобильных дорог Тюменской области.

Умная система автоматически измерит осевые нагрузки движущегося автомобиля, вычислит его полную массу, габаритные размеры, межосевые расстояния и число колес на оси. Также этот комплекс определит класс транспортного средства и распознает регистрационные знаки. В случае, если масса или габариты превышены, система сделает снимок автомобиля и направит данные в контрольные органы.

С 30 ноября пункт контроля начнёт работать в тестовом режиме. В течение трёх месяцев специалисты будут настраивать системы и следить за корректностью их работы. В период тестирования нарушителей штрафовать не будут.

Сеть АПВГК в России развивается в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».