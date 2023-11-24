Центр культуры и досуга готовят к открытию в селе Петелино

В Тюменской области завершается строительство Центра культуры и досуга в селе Петелино Ялуторовского района. Его планируют ввести в эксплуатацию до конца 2023 года. Директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер с представителями власти Ялуторовского района и Петелинского сельского поселения проконтролировала ход работ.

«Лично убедилась, что строительство Центра культуры и досуга в селе Петелино Ялуторовского района завершится в срок – первых посетителей центр готов будет принять в конце декабря. Сейчас в учреждении полным ходом идут ремонтно-монтажные работы, приобретается мебель и новое оборудование», – сообщила директор департамента.

Скоро в современном учреждении культуры можно будет проводить мероприятия районного уровня. Здесь расположатся зрительный зал на 150 мест, хореографический класс, комнаты для занятий кружковой деятельностью, виртуальный кинозал, трансформируемая сцена, просторное помещение для торжеств и вечеров отдыха, мастерские, модельная библиотека с мультимедийным оборудованием, уличная сцена для проведения мероприятий.

Строительство Центра культуры и досуга в селе Петелино стало возможным благодаря нацпроекту «Культура». Из областного бюджета выделен 161 миллион рублей.

«Мы и дальше будем поддерживать строительство культурно-досуговых учреждений в сельской местности, чтобы предоставить всем жителям региона равный доступ к культурным благам, дать возможность проявить себя в творчестве», – отметила Елена Майер.