Тюменская делегация приняла участие в форуме «Города России»

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#307 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1700420494"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1701024523"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=rVNrWL5Dslp7bj9ouBsZ7ab/2G1+JnoUEsO5tsthjMTQfN3hCehE0DDLcm3NcSHHQFAfIs4hGNsDasTKV1c0psbRpSwfy7KMrx+PYT7bwevdI0IaH1actDbjD/aJC1TF"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=rVNrWL5Dslp7bj9ouBsZ7ab/2G1+JnoUEsO5tsthjMTQfN3hCehE0DDLcm3NcSHHQFAfIs4hGNsDasTKV1c0psbRpSwfy7KMrx+PYT7bwevdI0IaH1actDbjD/aJC1TF"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "129"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "51"
      ["name"]=>
      string(58) "Загородная недвижимость (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(24) "https://www.zagorod.site"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "f38e857da0d321209a2fda867eba6243.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(17) "erid: 2SDnjdkGKJQ"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(89) "ИП Осипова Ксения Сергеевна ИНН 720316352177 erid: 2SDnjdkGKJQ"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-11-20 00:01:34"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-11-26 23:48:43"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "129"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#302 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1700420631"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1701024488"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=YoSr9EppKbk9bjrd3uWd/GYF6/45hVBQW+P1P5qqAPQLGuZsl+PANhn4w68X7WqZu5IOVHyegM4/F2dsMlQc3MuFqIHnfC2V3fVAVtfsjvZjCWbgEtOtit5KwQBumbLt"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=YoSr9EppKbk9bjrd3uWd/GYF6/45hVBQW+P1P5qqAPQLGuZsl+PANhn4w68X7WqZu5IOVHyegM4/F2dsMlQc3MuFqIHnfC2V3fVAVtfsjvZjCWbgEtOtit5KwQBumbLt"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "130"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "51"
      ["name"]=>
      string(56) "Загородная недвижимость (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(24) "https://www.zagorod.site"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "e25ca7a121275f6941fec60b1a637f49.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(17) "erid: 2SDnjdkGKJQ"
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(89) "ИП Осипова Ксения Сергеевна ИНН 720316352177 erid: 2SDnjdkGKJQ"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-11-20 00:03:51"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-11-26 23:48:08"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "130"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#308 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#302 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1700420631"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1701024488"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=YoSr9EppKbk9bjrd3uWd/GYF6/45hVBQW+P1P5qqAPQLGuZsl+PANhn4w68X7WqZu5IOVHyegM4/F2dsMlQc3MuFqIHnfC2V3fVAVtfsjvZjCWbgEtOtit5KwQBumbLt"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=YoSr9EppKbk9bjrd3uWd/GYF6/45hVBQW+P1P5qqAPQLGuZsl+PANhn4w68X7WqZu5IOVHyegM4/F2dsMlQc3MuFqIHnfC2V3fVAVtfsjvZjCWbgEtOtit5KwQBumbLt"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "130"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "51"
      ["name"]=>
      string(56) "Загородная недвижимость (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(24) "https://www.zagorod.site"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "e25ca7a121275f6941fec60b1a637f49.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(17) "erid: 2SDnjdkGKJQ"
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(89) "ИП Осипова Ксения Сергеевна ИНН 720316352177 erid: 2SDnjdkGKJQ"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-11-20 00:03:51"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-11-26 23:48:08"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "130"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#308 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#307 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1700420494"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1701024523"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=rVNrWL5Dslp7bj9ouBsZ7ab/2G1+JnoUEsO5tsthjMTQfN3hCehE0DDLcm3NcSHHQFAfIs4hGNsDasTKV1c0psbRpSwfy7KMrx+PYT7bwevdI0IaH1actDbjD/aJC1TF"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=rVNrWL5Dslp7bj9ouBsZ7ab/2G1+JnoUEsO5tsthjMTQfN3hCehE0DDLcm3NcSHHQFAfIs4hGNsDasTKV1c0psbRpSwfy7KMrx+PYT7bwevdI0IaH1actDbjD/aJC1TF"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "129"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "51"
      ["name"]=>
      string(58) "Загородная недвижимость (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(24) "https://www.zagorod.site"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "f38e857da0d321209a2fda867eba6243.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(17) "erid: 2SDnjdkGKJQ"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(89) "ИП Осипова Ксения Сергеевна ИНН 720316352177 erid: 2SDnjdkGKJQ"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-11-20 00:01:34"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-11-26 23:48:43"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "129"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ИП Осипова Ксения Сергеевна ИНН 720316352177 erid: 2SDnjdkGKJQ реклама на siapress.ru
erid: 2SDnjdkGKJQ
ИП Осипова Ксения Сергеевна ИНН 720316352177 erid: 2SDnjdkGKJQ реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  88,4954   EUR  96,6597  

Новости

Больше новостей
Запрет на пивные «наливайки» - это:

правильное решение 56.2%

неправильное решение 28.9%

не знаю 14.9%

Всего голосов: 121

Комментировать
0
Госдума внесла закон о запрете пивных «наливаек». Это:

забота о людях 29.7%

лоббирование чьих-то интересов 57.4%

не знаю 12.9%

Всего голосов: 101

Комментировать
0
Больше опросов

​Тюменская область поделилась лучшими практиками на общероссийском форуме «Города России»

Тюменская делегация приняла участие в форуме «Города России»

​Тюменская область поделилась лучшими практиками на общероссийском форуме «Города России»
Фото: vk.com/tmninvest

Тюменская делегация побывала в Екатеринбурге на общероссийском форуме стратегического развития «Города России: новые рубежи». В составе делегации участие в событии приняли глава Тюмени Руслан Кухарук, мэр Тобольска Максим Афанасьев, генеральный директор Инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов.

Мероприятие ежегодно собирает представителей различных уровней власти, институтов развития, экспертных организаций, бизнес-сообщества, а также ведущих экспертов и ученых. В этом году на форуме собрались около пяти тысяч участников, чтобы обсудить вопросы развития агломераций для социально-экономического развития страны.

Во время работы секции «Диалог с главами» Руслан Кухарук рассказал о программах, которые реализуются в Тюмени совместно с правительством региона, а также от том, как аналитика, получаемая от «умных систем», используется для совершенствования жизни города.

Форум «Города России» стал местом обсуждения лучших инвестиционных практик. «В рамках форума поделились опытом Тюменской области по взаимодействию участников инвестиционного и предпринимательского сообщества с муниципалитетами, системной работе с бизнесом, проводимой в регионе. Рассказали о наших успешных проектах, которые включены в лучшие практики «АСИ Смартека», – сообщил Николай Пуртов.

Мероприятие позволило представителям регионов не только обменятся опытом, но и договориться о дальнейшей совместной работе.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:35, просмотров: 129, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#349 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1700455620"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1701024430"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=wosTwRl4heRKdOgXIxgc+ayKk+H8ElyIdKQPQkfKcHO8ZhEXOL9DZKs+Hw0PBbAPK7pSGN48BCb6a90wGBG7PKv0rEtAlmB1s9i1+Q4Cg8XrsBdpbCOJKrZ/juPmAWmpg0srCqRCLFV2z4gn6+S0Dg=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=wosTwRl4heRKdOgXIxgc+ayKk+H8ElyIdKQPQkfKcHO8ZhEXOL9DZKs+Hw0PBbAPK7pSGN48BCb6a90wGBG7PKv0rEtAlmB1s9i1+Q4Cg8XrsBdpbCOJKrZ/juPmAWmpg0srCqRCLFV2z4gn6+S0Dg=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "131"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "52"
      ["name"]=>
      string(24) "SPA-деревня (С1)"
      ["link"]=>
      string(36) "http://surgut.baunty-spa.ru/rituals/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "72022a296d7d359d483babf710ba3768.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(17) "erid: 2SDnjcaLLVN"
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(60) "ИП Васюта А.И ИНН023800242173 erid: 2SDnjcaLLVN"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-11-20 09:47:00"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-11-26 23:47:10"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "131"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#327 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#346 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#328 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#346 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#329 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#346 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#346 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#349 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1700455620"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1701024430"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=wosTwRl4heRKdOgXIxgc+ayKk+H8ElyIdKQPQkfKcHO8ZhEXOL9DZKs+Hw0PBbAPK7pSGN48BCb6a90wGBG7PKv0rEtAlmB1s9i1+Q4Cg8XrsBdpbCOJKrZ/juPmAWmpg0srCqRCLFV2z4gn6+S0Dg=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=wosTwRl4heRKdOgXIxgc+ayKk+H8ElyIdKQPQkfKcHO8ZhEXOL9DZKs+Hw0PBbAPK7pSGN48BCb6a90wGBG7PKv0rEtAlmB1s9i1+Q4Cg8XrsBdpbCOJKrZ/juPmAWmpg0srCqRCLFV2z4gn6+S0Dg=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "131"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "52"
      ["name"]=>
      string(24) "SPA-деревня (С1)"
      ["link"]=>
      string(36) "http://surgut.baunty-spa.ru/rituals/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "72022a296d7d359d483babf710ba3768.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(17) "erid: 2SDnjcaLLVN"
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(60) "ИП Васюта А.И ИНН023800242173 erid: 2SDnjcaLLVN"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-11-20 09:47:00"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-11-26 23:47:10"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "131"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#327 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#346 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#328 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#346 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#329 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#346 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#346 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#349 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1700455620"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1701024430"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=wosTwRl4heRKdOgXIxgc+ayKk+H8ElyIdKQPQkfKcHO8ZhEXOL9DZKs+Hw0PBbAPK7pSGN48BCb6a90wGBG7PKv0rEtAlmB1s9i1+Q4Cg8XrsBdpbCOJKrZ/juPmAWmpg0srCqRCLFV2z4gn6+S0Dg=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=wosTwRl4heRKdOgXIxgc+ayKk+H8ElyIdKQPQkfKcHO8ZhEXOL9DZKs+Hw0PBbAPK7pSGN48BCb6a90wGBG7PKv0rEtAlmB1s9i1+Q4Cg8XrsBdpbCOJKrZ/juPmAWmpg0srCqRCLFV2z4gn6+S0Dg=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "131"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "52"
      ["name"]=>
      string(24) "SPA-деревня (С1)"
      ["link"]=>
      string(36) "http://surgut.baunty-spa.ru/rituals/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "72022a296d7d359d483babf710ba3768.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(17) "erid: 2SDnjcaLLVN"
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(60) "ИП Васюта А.И ИНН023800242173 erid: 2SDnjcaLLVN"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-11-20 09:47:00"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-11-26 23:47:10"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "131"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#327 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#346 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#328 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#346 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#329 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#346 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#346 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
erid: 2SDnjcaLLVN
ИП Васюта А.И ИНН023800242173 erid: 2SDnjcaLLVN реклама на siapress.ru
erid: 2SDnjcaLLVN
ИП Васюта А.И ИНН023800242173 erid: 2SDnjcaLLVN реклама на siapress.ru 
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Вертикаль 714
  2. ​Не хочу детей, хочу апероль! 685
  3. Сургутянам рассказали, как узнать об актированном дне для школьников 673
  4. ​Сургутяне утром наблюдали редкое оптическое явление 644
  5. Дочку «Роснефти» в ХМАО обязали восстановить срубленный лес 643
  6. В Сургуте работает завод ЖБИ, который год назад выкупили и реконструировали инвесторы из Москвы 616
  7. В Сургутском районе погиб водитель улетевшего в кювет внедорожника 597
  8. ​Где в Тюмени жить хорошо. Часть 1: какие районы города подходят для переезда всей семьей, студентов и инвестиций 596
  9. ​У 543 сургутян диагностировали ковид за неделю 538
  10. В Югре рыбак проплыл километр по реке на оторвавшейся льдине 496
  1. ​Большой гуманитарный форум пройдет в Ханты-Мансийске 31396
  2. В ХМАО не исключена первая в этом году актировка 3067
  3. Стены помнят. Пока помнят… 2603
  4. Звоните участковому 1864
  5. ​Неволшебная палочка 1800
  6. ​Закон и мифотворчество 1703
  7. Тюменский филиал «Россетей» впервые возглавила женщина 1700
  8. Самая большая новогодняя елка в Сургуте будет 20 метров в высоту 1695
  9. Новым главой Пыть-Яха стал вице-мэр из Лангепаса 1486
  10. В Югру поступят больше 70 экологичных автобусов, которые не боятся морозов 1439
  1. ​Большой гуманитарный форум пройдет в Ханты-Мансийске 31396
  2. Нечеловеколюбивая тема 31390
  3. Школа Нижневартовска вошла в число лучших в стране 4836
  4. ​Кому платят больше всех в ХМАО // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4314
  5. Ключ к прошлому. Кладезь знаний сургутского краеведа. 4115
  6. «…Смелый казацкий острог» 3983
  7. ​Автобусной реформой недовольны. Сургутяне определились с отношением к новшествам на дорогах города 3536
  8. ​Всегда — Новый! 3092
  9. В ХМАО не исключена первая в этом году актировка 3067
  10. «Мы хотим создать полноценное и большое комьюнити сургутских айтишников» 3063

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика