В Тюменской области снимут сериал о нефтяниках

В Тюменской области началась работа над документально-художественным сериалом «Тюмень-Северный край», сообщает региональный департамент культуры. Кинокомпания ПУШКА приступила к разработке сценария, который рассказывает об освоении Западно-Сибирского нефтегазового комплекса. История описывается через судьбы и ценности людей, запускавших нефтяное сердце страны.

Сюжет фильма строится на исследовании феномена «тюменского человека». Когда в суровый край приезжали люди из разных уголков Советского Союза, они тем самым создавали неповторимый национальный и культурный состав населения. Непохожий ни на кого характер отцов-основателей складывался из тяжелых условий труда, особенностей климата, освоения малоизученной отрасли, традиций коренного населения.

Как говорят организаторы проекта, сериал будет снят в жанре дорожного путешествия. При этом будет создаваться новая форма для передачи исторической информации: не будет реконструкций или прямых цитат, смысл будет передан через мир героев и вплетение в художественную часть документальных эпизодов.

Над сериалом работает команда тюменских кинематографистов, имеющих богатый опыт работы на региональном и федеральном уровнях («Тобол», «Кибердеревня», «Папаша в бегах», «Стрельцов», «Земля больших людей» и др.).

Съемки трейлера сериала запланированы на 20 ноября. Проект уже поддержали крупные компании, ветеранские организации и правительство Тюменской области.