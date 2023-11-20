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​В Тюменской области после реконструкции открылась сельская поликлиника

В селе Викулово после капитального ремонта открылась поликлиника

​В Тюменской области после реконструкции открылась сельская поликлиника
Фото: vk.com/oblzdrav72

В селе Викулово Тюменской области после капитального ремонта открылась поликлиника. В рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» отремонтировали здание медучреждения, благоустроили прилегающую территорию. 20 миллионов рублей на закупку нового оборудования распорядился выделить из областного бюджета губернатор Александр Моор.

Как сообщает региональный департамент здравоохранения, в реконструированной поликлинике установлено современное медицинское оборудование: цифровой маммограф, рефрактометр, стоматологические системы и установки, уретроскоп и многое другое. Первые пациенты высоко оценили новые условия, в которых им будут оказывать медицинские услуги.

«Средства на оснащение поликлиники в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи были выделены по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора. У нас есть опытные врачи различных специальностей, готовые направить свои профессиональные знания и опыт на сбережение здоровья населения», – сказал главный врач областной больницы №4 Александр Синельников.

Напомним, что в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», в село Викулово за последние два года поставлено 8 санитарных автомобилей.


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Сегодня в 10:45, просмотров: 88, комментариев: 0
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