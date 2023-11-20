Тюменским предпринимателям помогают выходить на маркетплейсы

В центре Мой бизнес | Тюменская область большой популярностью среди представителей малого и среднего бизнеса пользуется специальная комплексная услуга по выходу на маркетплейсы. Она включает консультацию, подготовку документов, сопровождение при заключении договора, регистрацию аккаунта на онлайн-площадке, анализ и подбор ассортимента, создание товарных карточек.

При этом каждого предпринимателя на всех стадиях сопровождает персональный менеджер, рассказали в пресс-службе Инвестиционного агентства региона.

Так, например, Виктория Финевич из Нижнетавдинского района занимается пчеловодством, а пчелиный воск использует для изготовления свечей. В ноябре при поддержке специалистов Инвестиционного агентства Виктория вышла на торговую онлайн-площадку.

Оксана Сошка из Тобольска шьет из фетра тактильные книжки-игрушки. По мнению мастера, торговля на маркетплейсах открывает новые возможности для роста и развития ее дела.

Имбирные пряники кондитера Татьяны Иваковой уже оценили первые покупатели. С помощью маркетплейса она смогла расширить свою клиентскую базу.

Руководитель Центра «Мой бизнес» Ильяна Багишева рассказала, что тема продвижения товаров и услуг через интернет всё более востребована у тюменских предпринимателей.

«Главная проблема – недостаток знаний при работе с площадками,– отмечает она. –Обучение в онлайн-школах стоит денег, центр «Мой бизнес» дает дополнительное образование бесплатно. Предприниматели приобретают не только навыки и опыт, но и возможность получить конкретный, быстрый результат для роста продаж».