Тюменские волонтеры 55+ учатся бороться с деменцией

В Тюменской области Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации применяет технологию «Тактильный помощник». Ее суть заключается в том, что волонтеры 55+ проводят комплекс оздоровительных мероприятий для людей старшего поколения с когнитивными нарушениями, рассказали в региональном департаменте социального развития.

Волонтеры 55+ проходят специальные подготовительные курсы. На курсах они получают дополнительные знания по выявлению ранних признаков деменции, осваивают социально-терапевтические методы, направленные на сохранение физической и интеллектуальной активности, а также учатся создавать технические тактильные панели.

Координаторы проекта комментируют: «Занятия волонтеров 55+ с посетителями отделения дневного пребывания граждан с когнитивными нарушениями проходят в групповой форме вместе с квалифицированными сотрудниками. А для самих добровольцев предусмотрены тренинги, консультации и занятия в комнате психологической разгрузки. Мы стремимся, чтобы наша технология объединила неравнодушных людей и стала для старшего поколения стимулом социальной активности и расширила их возможности для самореализации».

Инициатива соответствует основным направлениям национального проекта «Демография».