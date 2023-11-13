Александр Моор заявил о необходимости создания стратегии инвестиционного развития региона

Разработку новой модели социально-экономического развития России и Тюменской области обсудили участники очередных Губернаторских чтений в Тюмени. По мнению губернатора Александра Моора, именно стратегия инвестиционного развития Тюменской области повысит конкурентоспособность региона в борьбе за человеческий капитал и инвестиции в региональную экономику.

Федор Войтоловский, директор Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН, выступил с лекцией «Россия в формирующемся мироустройстве: новая система координат».

Он высказал мнение, что у Тюменской области есть большие возможности и огромный экономический потенциал: «Имеет большое значение выход к Северному морскому пути и на Центральную Азию. Есть транспортно-логистические системы, которые позволяют выстраивать связи «Север – Юг» и «Запад – Восток». Есть диверсифицированная экономика – не только добыча нефти и газа, но и возможности для развития сельского хозяйства и промышленного производства. Есть человеческий капитал. Все это является крупнейшими преимуществами Тюменской области. У региона – огромный потенциал для экономического роста и развития, что позволяет ему стать одной из опор экономического роста и развития России».

Александр Моор отметил, что в ситуации международной и политической неопределенности нужно заниматься долгосрочным стратегическим планированием. «В наличии у государства и региона долгосрочной стратегии развития заинтересованы и наши компании, и предприятия. На мой взгляд, уже пора начинать разработку новой долгосрочной инвестиционной стратегии Тюменской области. Нужен и стратегический план развития Тюменской городской агломерации. Поручаю коллегам приступить к работе в этом направлении», – заключил губернатор.