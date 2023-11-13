В Тюменской области оказывают медицинскую помощь детям из разных регионов страны

Получить высококвалифицированную помощь в медицинских учреждениях Тюменской области приезжают жители многих регионов России. Так, в Тюменском детском лечебно-реабилитационном центре (ДЛРЦ) «Надежда» в районе Верхнего бора проходят лечение не только юные тюменцы, но и ребята из других регионов, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Максим, приехавший из Башкирии, недавно прошел здесь курс реабилитации. Мальчика осмотрела команда специалистов центра. Прежде всего, была определена основная цель на данном этапе его восстановления и разработана индивидуальная программа реабилитации.

Как рассказала врач-невролог детского лечебно-реабилитационного центра Марина Буторина, Максим приехал на лечение из Республики Башкортостан, где он проживает с 2022 года. До этого ребенок с семьей жил в Луганской Народной Республике. «С раннего возраста у мальчика диагностировано тяжелое неврологическое заболевание. Чтобы оно не развивалось дальше, ребенку требуется реабилитационное лечение», – сообщила врач.

Специалисты использовали ботулинотерапию для снижения спастических явлений в мышцах ребенка.

Мать мальчика Людмила Анатольевна довольна работой тюменских медиков: «Мы очень благодарны центру «Надежда» за проведенный курс реабилитации. С Максимом занимались профессионалы, благодаря чему сын хорошо реагировал на различные обследования и процедуры».