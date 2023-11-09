В Тюмени пройдет XXV Всероссийский фестиваль дизайна, архитектуры, искусств. На нем ожидают не менее пяти тысяч гостей из 27 городов России, сообщили в департаменте культуры Тюменской области.

На участие в фестивале поступило 639 заявок, из которых организаторы отобрали 258 проектов. В рамках культурного события запланированы 17 мероприятий.

«Фестиваль этого года юбилейный. Он, безусловно, является итогом развития дизайна в Тюменской области и итогом мероприятий, проводимых региональным отделением Союза дизайнеров России. Тюменцы и гости города смогут увидеть не только проекты по дизайну и архитектуре, но и предметы современного искусства, мебель и предметы интерьера, а также познакомиться с модой», – рассказала руководитель проекта Елена Коробейникова.

10 ноября в Музейном комплексе имени И. Я. Словцова стартует выставка-конкурс креативных проектов в области дизайна, архитектуры, искусств «КТО? - МЫ!» С 10 ноября по 16 декабря во время всей работы выставки пройдет зрительское голосование за лучшие проекты по QR-кодам, расположенным на работах.

Изюминкой открытия станет конкурсный модный показ, где юные дизайнеры и профессионалы из Екатеринбурга, Новосибирска, Омска, Тюмени и Югры представят 25 коллекций.

Награждение победителей выставки-конкурса и лекции приглашенных спикеров состоятся 11 ноября. Посетить мероприятия можно бесплатно, но необходима регистрация.