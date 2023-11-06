Названа самая распространенная операционная система на Android-смартфонах

Тринадцатый андроид — самый популярный: названа самая распространенная операционка для Android-смартфонов, сообщает lenta.ru со ссылкой на PhoneArena.

Так, на Android 13, вышедший в 2022 году, приходится 22,4 процента всех телефонов, на втором месте — одиннадцатый с 21,6 процента, на третьем — десятый с 16,1 процента.

При этом, отмечает издание, тринадцатый андроид хорошо укрепил свои позиции: год назад он имел долю 15 процентов и четвертое место в рейтинге, который тогда возглавлял Android 11.

Кстати, отметим, что с выходом новых операционок владельцы смартфонов на Android предпочитают менять телефоны: ранее мы сообщали, что опровергнут миф о яблочниках как о людях, слишком часто меняющих свои айфоны. Оказалось, наоборот: число людей, которые используют iPhone годами, выше, чем количество владельцев, верных своим стареньким смартфоном с андроидом на борту.