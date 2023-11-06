Участились случаи мошенничества с новыми банкнотами

В тюменской матрешке активизировались мошенники: поводом стало объявлении о модернизации 5-тысячной купюры, сообщает региональное отделение Центробанка. Так, жителям региона стали поступать звонки с предложениями срочно поменять старые деньги на новые: звонящие представляются сотрудниками Банка России или социальных служб и убеждают своих собеседников (чаще всего звонят, конечно, пожилым — им легче запудрить мозги) приготовить свои купюры для «обмена».

Судя по всему, далее планируется обход по населению и, собственно, сам «обмен». То, что он не принесет ничего хорошего, говорят реальные сотрудники Центробанка. «Не верьте, это мошенники. Обновленные банкноты номиналом 5000 рублей поступят в обращение не скоро. Необходимо время на адаптацию оборудования для приема и выдачи банкнот. По мере его настройки банкноты будут появляться в обращении. Они будут обращаться наравне с привычными для нас банкнотами образца 1997 года. Никакого обязательного обмена нет и не будет! Замена одних купюр на другие будет проходить естественным образом – по мере износа и обветшания старых банкнот», — комментирует заместитель управляющего Отделением Банка России по Тюменской области Ольга Патрактинова, особо подчеркивая, что Центробанк вообще не работает с физлицами как с клиентами — не ведет их счета и не звонит гражданам.