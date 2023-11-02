На развязке улиц Мельникайте и Дружбы в Тюмени открыто движение

2 октября в Тюмени запущено движение по прямому ходу и третьему уровню развязки на пересечении ул. Мельникайте – ул. Дружбы, сообщает Главное управление строительства Тюменской области. Трехуровневую развязку начали строить в 2021 году, через год открыли часть съездов, теперь она начала работать в полном объёме – на год раньше запланированного срока.

Строительство развязки в Тюмени выполнено при поддержке Правительства Российской Федерации. Региону был одобрен инфраструктурный бюджетный кредит на ускоренное возведение объекта. Чтоб его получить, область взяла на себя обязательства выполнить ряд макроэкономических показателей, среди которых создание дополнительных рабочих мест, строительство жилья, ввод коммерческих и производственных мощностей.

«Развязка ул.Мельникайте-ул.Дружбы напрямую влияет на улучшение качества жизни в регионе. Мы взяли на себя обязательства не менее 186 тыс. кв. метров жилья ввести в эксплуатацию, если развязка будет построена. В новых районах Тюмени должно быть создано до 7 тыс. рабочих мест. Это очень важно, потому что любой инфраструктурный объект положительным образом влияет на развитие в первую очередь экономической деятельности в том или ином районе, где он реализуется», – отметил начальник Главного управления строительства Павел Перевалов.

Новая развязка станет частью реализации проекта по превращению ул. Мельникайте в улицу с непрерывным движением. Пока по прямому ходу автомобилисты смогут выезжать на ул. Малышева. В перспективе ул. Мельникайте выйдет на Велижанский тракт.