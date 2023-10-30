Александр Моор и Георгий Будный заключили соглашение о сотрудничестве

Соглашение о сотрудничестве заключили Правительство Тюменской области и Российское общество «Знание». Документ подписали глава региона Александр Моор и заместитель генерального директора общества Георгий Будный. Торжественная церемония подписания соглашения состоялась в рамках заседания Наблюдательного совета Тюменского регионального отделения общества.

По словам Александра Моора, Тюменская область готова принимать участие в различных федеральных мероприятиях, реализуемых Российским обществом «Знание». «Только за прошедшие четыре месяца Тюменское региональное отделение общества «Знание» провело в общей сложности 210 мероприятий с охватом более 5,5 тысячи слушателей», – отметил губернатор.

Георгий Будный рассказал, что в Российском обществе «Знание» сегодня работают более 23 000 лекторов. Ими прочитано уже свыше 100 000 лекций, которые посетили порядка 50 млн слушателей. Также создано 4 200 часов просветительского контента с более чем 1,4 млрд просмотров.

Деятельность общества не только помогает информировать россиян о достижениях и перспективах современной науки, но и способствует профессиональному и личностному росту молодых ученых. Такое мнение высказала инженер-исследователь лаборатории Центра инжиниринга Тюменского государственного университета Лариса Алхимова. В своем докладе она рассказала о результатах участия представителей Тюменской области во всероссийских проектах общества «Знание».