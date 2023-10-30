Александр Моор принял участие в заседании коллегии ФССП России

В Тюмени прошло заседание коллегии Федеральной службы судебных приставов. Принимавший участие в заседании губернатор Тюменской области Александр Моор заявил о том, что региональное правительство оказывает содействие в создании условий для работы сотрудников службы судебных приставов.

Он отметил отличительную черту всей управленческой команды Тюменской области – это конструктивное межведомственное взаимодействие. «Сотрудничество во многом позволяет нам сохранять стабильность в регионе и эффективно решать общие задачи», – подчеркнул губернатор.

По словам главы региона, в Тюменской области накоплен опыт расширения возможности использования Федеральной службой электронных сервисов. Региональному Управлению ФССП с августа 2023 года предоставлен доступ к системе видеонаблюдения «Безопасный город», что помогает устанавливать передвижение должников и их транспортных средств.

По итогам деятельности ведомства за девять месяцев 2023 года по исполнительным производствам взыскано порядка 702 млрд рублей, сообщил в своем докладе директор ФССП России Дмитрий Аристов. Он также отметил, что в текущем году Федеральной службе судебных приставов необходимо максимально эффективно отработать исполнительные производства о взыскании налоговой задолженности и обеспечить поступление в бюджет налоговых платежей.