В Тобольске внедрен сервис «Видеовакансия»

Новый сервис Тюменской службы занятости вошел в число финалистов второго Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере содействия занятости населения. В номинации «Лучший проект Центра занятости» в категории «Лучший сервис службы занятости населения» определены шесть финалистов, в числе которых Тюменская область.

В этом году специалисты Тобольского отделения областного Кадрового центра «Работа России» разработали и внедрили сервис «Видеовакансия». Именно он был представлен на Всероссийский конкурс.

Новый сервис был разработан в рамках бизнес-ситуации «Комплексное кадровое обеспечение потребности работодателей в персонале». Идея подобной презентации вакансии возникла из острой нехватки водителей.

Задавшись целью, оперативно закрыть кадровую потребность, специалисты центра записали короткий видеоролик о вакансии «Водитель автобуса» Тобольского пассажирского автопредприятия. Такой формат отличался от традиционных текстовых вакансий, наглядно показывая потенциальному соискателю специфику работы, организацию рабочего пространства и возможности карьерного роста.

Видеоролик получил большой охват в социальных сетях и средствах массовой информации. В короткий период вакансии были закрыты.

Финалистов Всероссийского конкурса ожидают личные собеседования, жюри предложит им ответить на дополнительные вопросы и выполнить задания. Победителей определят до 1 декабря.