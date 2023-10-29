Умер Мэтью Перри - Чендлер Бинг из сериала «Друзья»

Умер актер Мэтью Перри, известный по роли Чендлера Бинга в сериале «Друзья». Об этом со ссылкой на источники в полиции пишут американские СМИ.

Артисту было 54 года. Тело Мэтью Перри обнаружили в его доме в Лос-Анджелесе днем 28 октября. Точная причине смерти пока неизвестна. По данным издания TMZ, актер утонул в джакузи.

Мэтью Перри родился в Уильямстауне штата Массачусетс 19 августа 1969 года, вырос в канадской Оттаве. Он был любим во всем мире за роль главного шутника сериала «Друзья». В числе других известных фильмов Пэрри - «Поспешишь – людей насмешишь», «Девять ярдов», «Папе снова 17».