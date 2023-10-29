16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  93,2174   EUR  98,3504  

Новости

Больше новостей
В вашем коллективе самый агрессивный руководитель, от которого вы бы хотели избавиться...

генеральный директор 17.5%

начальник отдела (подразделения) 21.4%

оба агрессивны 10.7%

оба приемлемы 33%

не работаю в коллективе 9.7%

не знаю 7.8%

Всего голосов: 103

Комментировать
0
Больше опросов

Умер главный шутник сериала «Друзья»

Умер Мэтью Перри - Чендлер Бинг из сериала «Друзья»

Умер главный шутник сериала «Друзья»
Фото: кадр из сериала "Друзья"

Умер актер Мэтью Перри, известный по роли Чендлера Бинга в сериале «Друзья». Об этом со ссылкой на источники в полиции пишут американские СМИ.

Артисту было 54 года. Тело Мэтью Перри обнаружили в его доме в Лос-Анджелесе днем 28 октября. Точная причине смерти пока неизвестна. По данным издания TMZ, актер утонул в джакузи.

Мэтью Перри родился в Уильямстауне штата Массачусетс 19 августа 1969 года, вырос в канадской Оттаве. Он был любим во всем мире за роль главного шутника сериала «Друзья». В числе других известных фильмов Пэрри - «Поспешишь – людей насмешишь», «Девять ярдов», «Папе снова 17».


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:49, просмотров: 131, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#333 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1697434472"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1699383582"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=deiACSk33XNcrTsQ1N9Rau+Oew/CX5PjF/CSTk67M+v++ih23ktf8aDoZlweZEsKqbw8eflIeF9znz6z+CM3C2jWBuPQvdLrAt/wN0SMuib/z/ESQuoNQpqFchKBJJzx"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=deiACSk33XNcrTsQ1N9Rau+Oew/CX5PjF/CSTk67M+v++ih23ktf8aDoZlweZEsKqbw8eflIeF9znz6z+CM3C2jWBuPQvdLrAt/wN0SMuib/z/ESQuoNQpqFchKBJJzx"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "127"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "49"
      ["name"]=>
      string(31) "ГАЗПРОМ_факел (С1)"
      ["link"]=>
      string(28) "https://vk.com/mfk_fakel_gts"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "127582237f0ab8139af217de61923fab.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(89) "ИНН 8617002073. ООО "Газпром трансгаз Сургут" еrid: Kra23X4yb"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-10-16 10:34:32"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-11-07 23:59:42"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "127"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#317 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#329 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#329 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#329 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#329 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#333 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1697434472"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1699383582"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=deiACSk33XNcrTsQ1N9Rau+Oew/CX5PjF/CSTk67M+v++ih23ktf8aDoZlweZEsKqbw8eflIeF9znz6z+CM3C2jWBuPQvdLrAt/wN0SMuib/z/ESQuoNQpqFchKBJJzx"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=deiACSk33XNcrTsQ1N9Rau+Oew/CX5PjF/CSTk67M+v++ih23ktf8aDoZlweZEsKqbw8eflIeF9znz6z+CM3C2jWBuPQvdLrAt/wN0SMuib/z/ESQuoNQpqFchKBJJzx"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "127"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "49"
      ["name"]=>
      string(31) "ГАЗПРОМ_факел (С1)"
      ["link"]=>
      string(28) "https://vk.com/mfk_fakel_gts"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "127582237f0ab8139af217de61923fab.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(89) "ИНН 8617002073. ООО "Газпром трансгаз Сургут" еrid: Kra23X4yb"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-10-16 10:34:32"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-11-07 23:59:42"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "127"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#317 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#329 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#329 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#329 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#329 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#333 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1697434472"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1699383582"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=deiACSk33XNcrTsQ1N9Rau+Oew/CX5PjF/CSTk67M+v++ih23ktf8aDoZlweZEsKqbw8eflIeF9znz6z+CM3C2jWBuPQvdLrAt/wN0SMuib/z/ESQuoNQpqFchKBJJzx"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=deiACSk33XNcrTsQ1N9Rau+Oew/CX5PjF/CSTk67M+v++ih23ktf8aDoZlweZEsKqbw8eflIeF9znz6z+CM3C2jWBuPQvdLrAt/wN0SMuib/z/ESQuoNQpqFchKBJJzx"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "127"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "49"
      ["name"]=>
      string(31) "ГАЗПРОМ_факел (С1)"
      ["link"]=>
      string(28) "https://vk.com/mfk_fakel_gts"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "127582237f0ab8139af217de61923fab.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(89) "ИНН 8617002073. ООО "Газпром трансгаз Сургут" еrid: Kra23X4yb"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-10-16 10:34:32"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-11-07 23:59:42"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "127"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#317 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#329 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#329 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#329 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#329 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ИНН 8617002073. ООО "Газпром трансгаз Сургут" еrid: Kra23X4yb реклама на siapress.ru
ИНН 8617002073. ООО "Газпром трансгаз Сургут" еrid: Kra23X4yb реклама на siapress.ru 
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Автобусной реформой недовольны. Сургутяне определились с отношением к новшествам на дорогах города 740
  2. ​Снег пришел в Сургут надолго 622
  3. ​Хорошо ли вы знаете Конституцию? 533
  4. ​Победители спартакиады «Вместе с тренером шагать» вышли на сцену Сургутской филармонии 520
  5. ​В Югре действует первый детский карбоновый полигон 497
  6. ​Продай позвонить?! // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 459
  7. ​Яблочники не такие ветреные! Опровергнут один из мифов о владельцах айфонов 445
  8. ​Кое-что о «НГ». Всё, что вы не знали о любимой газете 237
  9. Югорским выпускникам пообещали больше бюджетных мест в вузах 231
  10. ​Нефтяника из ХМАО осудят за взятку 209
  1. ​Запасаемся терпением 1936
  2. Ключ к прошлому. Кладезь знаний сургутского краеведа. 1620
  3. «…Смелый казацкий острог» 1593
  4. ​Глава сургутского ДГХ Кирилл Киселев уходит в СПОПАТ 1332
  5. «Мы хотим создать полноценное и большое комьюнити сургутских айтишников» 1318
  6. Сургутянин оценил нарисованную карандашами картину в 60 млн рублей 1299
  7. ​Новые айфоны в России подешевели 1204
  8. ​Сургутяне отказываются от ТВ? 1161
  9. ​Судя по всему, нас ждёт рост преступности, который в дополнение ко всем бедам негативно повлияет на городские пространства 1134
  10. ​В Сургуте появился новый въезд в город 1129
  1. ​Взрыв термоядерной бомбы в космосе над Сибирью в первую очередь отбросит на 30 лет назад саму Сибирь 7260
  2. Николай Иванов: «Хирургия случайных людей не терпит» 7139
  3. Стало известно, в какие даты югорчанам придут пенсии и пособия в октябре 5259
  4. «Жизнь в городе замерла»: бывшие сургутяне − о происходящем в городах Израиля 5177
  5. ​Живой труп 3988
  6. Наталья Комарова: «Я не буду строить замки для собак» 3380
  7. Пропавшего в Сургуте подростка нашли в Екатеринбурге 2986
  8. ​Проспект доктора Иванова 2959
  9. Более 70% югорчан поддержали идею «социальных полок» с товарами с истекающим сроком годности 2930
  10. ​Посмотрите на меня 2902

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика