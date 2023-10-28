Владельцы айфонов вовсе не меняют телефоны ежегодно, как про них обычно думают

Устоявшееся мнение о владельцах айфонов как о ветреных людях, часто меняющих свои смартфоны, оказалось ошибочным, свидетельствует AppleInsider. Издание изучило сообщение агентства Consumer Intelligence Research Partners, которое подсчитало, сколько, в среднем, каждый «яблочник» владеет телефоном одной модели. Оказалось, 61 процент пользователей iPhone пользуются ими больше двух лет (для владельцев андроидов этот показатель составляет 43 процента). 29 процентов и вовсе используют старые, но верные айфоны более трех лет: среди тех, кто предпочитает телефоны с Android на борту, таких оказалось 21 процент.

«Согласно распространенному мнению, владельцы iPhone богаче и более ориентированы на технологии и дизайн, в то время как пользователи Android, как правило, более экономны», — цитирует авторов исследования lenta.ru. Журналисты подметили, что Apple обычно выпускает обновления для своих телефонов в течение 4-5 лет после их выпуска, в то время как производители телефонов на Android предпочитают не обновлять старые системы, а выпускать новые смартфоны.