За год жители России научились копить, отказавшись от безудержного шопинга

Личные финансовые стратегии россиян за прошедший год претерпели изменения, свидетельствует опрос сервиса SuperJob. В исследовании принял участие 1600 человек из 384 городов страны, и практически половина из них — 48 процентов сообщили, что стали больше экономить. Увеличили свои траты лишь 14 процентов опрошенных, а 26 процентов никак не изменили своих финансовых привычек.

«Число сторонников стратегии «больше экономить» выше среди мужчин (54 процента против 43 процентов среди женщин), — отмечают авторы исследования. — Россияне старше 45 лет стремятся к сокращению расходов чаще более молодых сограждан (53 процента). Чем выше уровень доходов, тем больше приверженцев экономии: 43 процента среди респондентов с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц, 57 процентов — среди зарабатывающих от 80 тысяч рублей. Число сторонников стратегии «больше тратить» выше всего среди россиян моложе 34 лет (21 процент)».

В целом, число стремящихся к экономии россиян увеличивается: сравнивая с предыдущим годом, можно отметить их рост — с 46 до 49 процентов. Интересно, что и людей с противоположным мнением — считающим, что следует больше тратить — тоже стало больше: их число увеличилось с девяти до 14 процентов.