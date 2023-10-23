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​Александр Моор принял участие в конференции, посвященной 30-летию Конституции РФ

В Тюменской областной думе прошла конференция, посвященная 30-летию Конституции РФ

​Александр Моор принял участие в конференции, посвященной 30-летию Конституции РФ
Фото: admtyumen.ru

В Тюменской областной думе прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Сохранение и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей многонационального народа России».

В конференции, посвященной предстоящему 30-летию Конституции Российской Федерации приняли участие министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и губернатор Тюменской области Александр Моор, ученые-юристы, представители органов государственной власти, депутатского корпуса и общественности. Мероприятие организовала Общественная палата Тюменской области.

Как отметил в своем выступлении Валерий Фальков, принятая в 1993 году Конституция стала основой всей правовой системы России. «В непростые 90-е годы образование чаще всего воспринималось в отрыве от воспитания. Сегодня высшее образование неразрывно связано с вопросами воспитания. В вузе происходит не только получение профессиональных знаний, но и формирование ценностного каркаса, мировоззрения, отношения к духовно-нравственным ценностям», – подчеркнул министр.

Губернатор Александр Моор высказал мнение, что события последних лет стали проверкой государства, системы государственного управления и гражданского общества на зрелость и прочность.

«Конституция России выступает для всех нас стратегическим ориентиром. Традиционные духовные и нравственные ценности, суверенитет и многонациональное единство, наше сплочение вокруг национального лидера – это фундаментальная основа для сохранения страны и ее устойчивого развития», – считает глава Тюменской области.


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Сегодня в 20:19, просмотров: 110, комментариев: 0
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