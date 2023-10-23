​В Тобольске прошел национальный форум преподавателей истории

В Тобольске состоялся Второй национальный форум преподавателей истории. Более 150 участников мероприятия – представители ведущих вузов России и руководители органов власти в сфере высшего образования, обсудили ключевые темы, связанные с преподаванием истории в высшей школе.

В пленарном заседании и Экспертном совете по развитию исторического образования приняли участие министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, председатель Комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию России Сергей Кабышев, губернатор Тюменской области Александр Моор.

Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин обратился к участникам форума по видеосвязи, отметив, что отделение Российского исторического общества в Тюменской области является одним из самых эффективных в стране. Он сообщил, что на площадке Института российской истории РАН началась работа над новым учебником по истории России для высшей школы.

Уже в следующем учебном году студенты должны начать заниматься по новым учебникам. С 1 сентября во всех вузах страны стартовал обновленный курс «История России» для студентов неисторических направлений.

Создать на форуме молодежную секцию предложил губернатор Александр Моор: «В прошлом году на федеральном уровне создан молодежный клуб Российского исторического общества. В 2024 году Тюменское отделение отметит свое десятилетие, поэтому мы предлагаем рассмотреть возможность создания молодежного подразделения, а на Третьем национальном форуме преподавателей истории предлагаю организовать отдельную молодежную секцию».