В два раза выросло число россиян, которым не хватает зарплаты на основные нужды

За последние два года в два раза выросло число россиян, которым не хватает зарплаты для удовлетворения основных потребностей. Это следует из результатов опроса HeadHunter.ru. Он проводился 2–13 октября среди 4934 российских работников и соискателей, пишет РБК.

В 2021 году доля тех, кому зарплата на основном месте работы не позволяла покрыть основные нужды, составляла 25%. В 2023 году их число выросло до 45%.

Еще 36% опрошенных заявили, что зарплата покрывает их основные нужды с трудом. Два года назад таких ответов было 39%.

Тех, кому зарплата позволяет покупать все необходимое, в 2023 году оказалось 20%. При этом два года назад их было 36%.

Участники опроса, недовольные зарплатой, также назвали сумму, которой им не хватает для покрытия основных нужд. Для большинства (56%) она составила более 20 тыс. рублей в месяцев, для 23% - до 20 тыс. рублей, еще для 21% - 15 тыс. рублей.

Чаще всего о достаточности зарплаты говорили в Москве (26%), Томской области (24%), Татарстане и Приморском крае (по 23%).