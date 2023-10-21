Чиновники и депутаты обсудят запрет на выезд за границу для российских хоккеистов

Министерство спорта России и Госдума обсудят возможность введения ограничений для российских хоккеистов в виде запрета на выезд за границу. Об этом сообщил глава ведомства Олег Матыцин на форуме «Россия – Спортивная держава», пишет «РИА Новости».

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил подумать, как быть с «дельцами от хоккея», которые вывозят молодых спортсменов за границу. По его мнению, агентский бизнес наносит «очевидный ущерб для страны».

«Что касается слов Путина про хоккей и дельцов, мы работаем с федерацией по укреплению нашей системы проведения соревнований. Также будем работать над нормативно-правовыми актами вместе с Госдумой, чтобы посмотреть, как мы можем защитить интересы российского хоккея, спортсменов, тренеров, спортивных школ, чтобы ограничить выезд талантливых спортсменов», – сказал Матыцин.

Он также добавил, что важно создать в России условия, которые позволяли бы «в равной мере реализовывать свои спортивные таланты», и отметил необходимость материальной поддержки для выступления в российской лиге, отмечают «Ведомости».