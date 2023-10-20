Старт работе Центра гимнастики в Тобольске дал Президент России Владимир Путин. Открытие нового спортивного объекта прошло в ходе телемоста с форума «Россия – спортивная держава». Губернатор Тюменской области Александр Моор доложил главе государства о готовности Центра гимнастики к вводу в строй.

«Открытие Центра гимнастики в Тобольске – очень важное событие для всего нашего региона. Этот центр построен благодаря федеральному проекту «Спорт – норма жизни», комплексной программе развития городской среды «Тобольск настоящий» и нашему многолетнему и стратегическому партнеру – компании «СИБУР Холдинг». В Тобольске появится возможность проводить соревнования межрегионального и даже всероссийского масштаба», –обратился к президенту Александр Моор. Губернатор от лица жителей Тюменской области поблагодарил Владимира Путина за поддержку региона.

Президент в ходе телемоста дал старт работе новых спортивных комплексов в пяти городах России: Балабаново, Брянске, Магадане, Тобольске и Ульяновске.

В Центре гимнастики в Тобольске – огромный гимнастический зал площадью 1 500 кв. метров с трибунами на 350 мест. В здании также располагаются залы для хореографии, фитнеса и школы раннего развития детей, зал для занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья и зал индивидуальной подготовки. Общая площадь спортивного центра – 4 800 кв. метров.

В строительство Центра гимнастики вложено порядка 1 миллиарда рублей. Спорткомплекс был возведен в рекордно короткий срок для объекта такого уровня – всего за два года.