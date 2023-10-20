В прокуратуре составили социальный портрет югорских преступников

В прокуратуре ХМАО составили социальный портрет лиц, совершающих преступления в регионе.

По данным ведомства, за 9 месяцев 2023 года в округе к уголовной ответственности привлекли 5,5 тысячи человек. Из них почти 60% - люди в возрасте от 39 до 49 лет. Более 55% не имеют постоянного источника дохода и ранее уже привлекались к уголовной ответственности, при этом 14% являются рецидивистами. Большинство злоумышленников имеют среднее (полное) общее или среднее профессиональное образование, свыше четверти - совершили преступления в состоянии опьянения.

«В абсолютном большинстве случаев преступления совершались мужчинами (83,5%), женщины по-прежнему отличаются большей законопослушностью – по статистике на них приходится лишь 16,5% лиц, преступивших уголовный закон», - сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Каждая четвертая женщина совершила хищение, почти 13% причинили вред здоровью различной степени тяжести и около 10% уличены в незаконном обороте наркотиков.

Меньше всего в Югре несовершеннолетних преступников - 1,5% от общего числа (85 человек). Большинство из них (70%) привлекли к уголовной ответственности за криминальные деяния против собственности, в основном за кражи (50%).