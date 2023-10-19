В Тюмени собрались ИТ-специалисты из 40 регионов России

18 октября стартовал XVI Тюменский цифровой форум «Инфотех-2023». Почетными гостями форума стали министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев, министр науки и высшего образования России Валерий Фальков и губернатор Тюменской области Александр Моор.

Форум собрал свыше 3,5 тысячи IT-специалистов из более чем 40 регионов страны. Главная сквозная тема масштабного мероприятия посвящена искусственному интеллекту.

Участников форума в видеообращении приветствовал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что президент России Владимир Путин поручил обеспечить внедрение ИИ-технологий в ключевых отраслях экономики и социальной сфере. Вице-премьер рассказал о проекте обновленной Национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года. Он выразил надежду, что участники форума смогут представить свои предложения по ускоренному и безопасному внедрению IT-решений.

На выставке форума 40 компаний из российских регионов представили свои разработки, технологии и оборудование. Выставку осмотрели Максут Шадаев и Александр Моор. Особое внимание глава Минцифры уделил продуктам тюменских IT-компаний, а также накопленному в регионе практическому опыту внедрения технологий искусственного интеллекта. Он поблагодарил губернатора Тюменской области за высокие результаты цифровизации в регионе.

«Самое главное – жители региона должны понимать, как их коснется информатизация и насколько комфортнее станет жизнь», – подчеркнул Александр Моор.