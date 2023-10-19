Разрабатывается концепция наполнения тюменского кампуса

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел заседание регионального штаба по реализации проекта создания Межуниверситетского кампуса мирового уровня. Проект реализуется в рамках национального проекта «Наука и университеты». В августе текущего года глава региона подписал концессионное соглашение по строительству межуниверситетского кампуса.

В настоящее время разрабатывается концепция наполнения кампуса и его архитектурно-планировочных решений, определяется модель взаимодействия вузов. Губернатор акцентировал внимание собравшихся на неукоснительном исполнении контрольных точек утвержденного плана мероприятий.

Под строительство будущего общественного пространства выбрана территория, участники совещания обсудили проведение работ по ее инженерной защите. Они также проанализировали то, что уже сделано для подготовки к проектированию объекта.

«Наш межуниверситетский кампус должен стать прорывным проектом для науки, образования и экономики региона. Впереди самое сложное – построить его и наполнить внутри. При формировании технического задания по строительству кампуса необходимо соотнести и учесть наши ожидания и планы с требованиями утвержденного Минобрнауки России Стандарта инновационной образовательной среды», – подчеркнул Александр Моор.