16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  97,3724   EUR  102,9059  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Активисты тюменского отделения «Движения Первых» поедут на выставку-форум «Россия»

В Тюменской области откроют новые отделения «Движения Первых»

​Активисты тюменского отделения «Движения Первых» поедут на выставку-форум «Россия»
Фото: admtyumen.ru

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел заседание Координационного совета по взаимодействию с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи «Движение Первых». В настоящее время в области работают 23 отделения «Движения Первых», также готовятся к открытию отделения в Бердюжском, Аромашевском и Ярковском районах.

Глава региона отметил значительные результаты, которых достигли тюменские ребята на всероссийском уровне: «Команда Тюменской области стала победителем первого Всероссийского фестиваля «Российская школьная весна», региональный медиацентр «Движения Первых» признан лучшим в стране, команда Казанского района, которая представляла наш регион, стала победителем Всероссийского туристического слета. Тюменская область входит в число первых регионов, где открыт региональный центр движения».

Посещение детей из Тюменской области выставки-форума «Россия» стало ключевой темой заседания. Выставка стартует 4 ноября в Москве на ВДНХ. Регион планирует организовать поездку 1 750 ребят от 7 до 17 лет.

В Москве для тюменских ребят организуют экскурсионную познавательную программу с посещением нескольких павильонов выставки-форума. Для различных возрастных групп разработано шесть тематических маршрутов.

На выставку поедут активисты регионального отделения «Движение Первых», ребята, добившиеся высоких результатов в спорте, науке, культуре и образовании, а также дети из многодетных семей, оставшиеся без попечения родителей.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:00, просмотров: 110, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Проспект доктора Иванова 885
  2. В Ханты-Мансийске напротив ОКБ открыли парковку 791
  3. ​Поставь авто на место! Новые правила использования паркинга от Сибпромстроя 789
  4. В парке микрорайона 20А в Сургуте готова новая тропиночная сеть и площадка для выгула собак 780
  5. ​Сенатор попросил правоохранителей разобраться с информационным ажиотажем вокруг слов губернатора Югры 723
  6. Рядом с поликлиникой в Сургуте снесут гаражи, чтобы построить парковку 688
  7. В Сургуте пока не применяются электронные повестки для призыва срочников 657
  8. ​Наталья Комарова четыре часа отвечала на вопросы нижневартовцев – про благоустройство, жилье, дороги и многое другое 581
  9. Сургутянина, похитившего деньги дольщиков, отправили в колонию 581
  10. ​Сургутянам предлагают выбрать важный проект на 2024 год 580
  1. Николай Иванов: «Хирургия случайных людей не терпит» 6066
  2. ​Посмотрите на меня 1865
  3. Кардиостимулятор спас жителя Нефтеюганска от попадания тромбов в сердце 1707
  4. Сургутянам рассказали о возможностях мобильного приложения «Госуслуги.Дом» 1675
  5. В Нефтеюганске закрыли единственный в городе кинотеатр 1474
  6. В Сургуте вынесли приговор по делу о доведении до суицида медсестры из травмцентра 1452
  7. Новую набережную откроют в Сургуте в следующем году 1436
  8. ​Сбер: через семь лет доля проектов комплексного развития территорий в строительной сфере в России вырастет в 8 раз 1416
  9. ​На городских маршрутах Сургута появятся новые комфортные автобусы 1315
  10. ​Умер Николай Васильевич Иванов 1303
  1. ​Взрыв термоядерной бомбы в космосе над Сибирью в первую очередь отбросит на 30 лет назад саму Сибирь 6433
  2. Николай Иванов: «Хирургия случайных людей не терпит» 6066
  3. «Жизнь в городе замерла»: бывшие сургутяне − о происходящем в городах Израиля 4541
  4. Стало известно, в какие даты югорчанам придут пенсии и пособия в октябре 4449
  5. «Мы опробовали площадку с кинологом и собакой и выявили некоторые недостатки» 4212
  6. ​Живой труп 3455
  7. Наталья Комарова: «Я не буду строить замки для собак» 2818
  8. ​И так бывает 2760
  9. ​Как сейчас покупать квартиру — рассказал эксперт 2752
  10. ​Выбор делать придётся 2536

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика