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​Инвестиционная команда Тюменской области признана лучшей в стране

Практика работы инвестиционной команды Тюменской области признана лучшей в России

​Инвестиционная команда Тюменской области признана лучшей в стране
Фото: vk.com/tmninvest

Практика работы инвестиционной команды Тюменской области признана лучшей в России. Итоги оценки внедрения регионального инвестиционного стандарта в субъектах РФ представили на форуме «Региональный инвестиционный стандарт – 2023», прошедшем в Нижегородской области. В пленарном заседании форума принял участие Первый заместитель Председателя Правительства Андрей Белоусов.

Тюменская область в числе 70 субъектов Российской Федерации подтвердила внедрение регстандарта. В ходе мероприятия Деловая Россия, Торгово-промышленная палата РФ, Российский союз промышленников и предпринимателей и Минэкономразвития совместно представили итоги оценки внедрения регионального инвестиционного стандарта в субъектах РФ.

Более 3 600 предпринимателей с действующими инвестпроектами от 50 млн рублей участвовали в оценке по стандарту. Это в 4,5 раза больше, чем в прошлом году.

Генеральный директор Инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов рассказал о перспективах работы: «Инвестиционной команде региона предстоит переход от внедрения стандарта на системный поток работы каждого элемента. Регулярная обратная связь и оценка бизнесом и инвесторами работы стандарта. А дальше внедрение муниципального инвестиционного стандарта и обучение муниципальных команд работе с ним».


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Сегодня в 10:57, просмотров: 108, комментариев: 0
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