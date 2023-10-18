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АО «Транснефть – Сибирь» за 9 месяцев выполнило диагностику 4,3 тыс. км нефтепроводов

АО «Транснефть – Сибирь» за 9 месяцев 2023 года провело внутритрубную диагностику 4,3 тыс. км линейной части магистральных нефтепроводов

АО «Транснефть – Сибирь» за 9 месяцев выполнило диагностику 4,3 тыс. км нефтепроводов
Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

АО «Транснефть – Сибирь» за 9 месяцев 2023 года провело внутритрубную диагностику 4,3 тыс. км линейной части магистральных нефтепроводов (МН). Цель – контроль их технического состояния.

Исследование внутренней полости трубы проводилось инновационными диагностическими приборами разработки ПАО «Транснефть» – ультразвуковые, магнитные и комбинированные дефектоскопы. Всего в 2023 году предприятие выполнит обследование методом внутритрубной диагностики 78 участков трубопроводов общей протяженностью 4,9 тыс. км. Также будет проведена оценка технического состояния 38 участков линейной части протяженностью 1,6 тыс. км.

Проведена полная диагностика технологических трубопроводов НПС, перемычек и обвязок камер пуска-приема средств диагностики общей протяженностью 3 км. Всего в 2023 году планируется провести полную диагностику 3,2 км технологических трубопроводов.

Кроме того, с января по сентябрь выполнено обследование 130 подводных переходов магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопровода общей протяженностью 352,5 км.

На нефтеперекачивающих станциях с начала года проведено частичное техническое диагностирование 18 резервуаров, полное техническое диагностирование 4 резервуаров. Помимо этого, выполнен контроль технического состояния 10 резервуаров для нефти и 1 резервуара для нефтепродуктов. Емкости обследованы методами неразрушающего контроля с применением ультразвуковых, магнитных и акустико-эмиссионных диагностических приборов.

Своевременное диагностическое обследование магистральных и технологических трубопроводов, а также площадочных объектов позволяет поддерживать надежность работы инфраструктуры, обеспечивать промышленную и экологическую безопасность системы магистральных нефтепроводов.


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Сегодня в 17:47, просмотров: 94, комментариев: 0
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