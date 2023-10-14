За нелегальную добычу мацутакэ, родиолы и женьшеня в России ввели огромные штрафы

В России ввели уголовную ответственность за незаконную добычу, сбор, приобретение, хранение, продажу краснокнижных растений и грибов. Наказание по уголовной статье вводится впервые и грозит сборщикам гриба рядовки мацутакэ, женьшеня настоящего и родиолы розовой (за исключением популяций Алтайского и Красноярского краев, Республики Тыва и Магаданской области). Об этом сообщает Минприроды России.

«Растения женьшень настоящий и родиолу розовую используют в нетрадиционной медицине, гриб рядовка мацутакэ обладает пищевыми и лекарственными свойствами, высоко ценится на международном рынке. И по статистике эти редкие растения часто контрабандой пытаются перевезти за рубеж. Анализ показал, что административные штрафы нарушителей не останавливают, поэтому необходимо было наказание ужесточать», – сказал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Нарушителю грозит наказание в виде обязательных работ до 480 часов, либо до двух лет исправительных работ или лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом до одного миллиона рублей. За незаконные приобретение или продажу – принудительные работы до пяти лет со штрафом в размере от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей.

Наказание многократно ужесточается, если нарушение было допущено лицом с использованием служебного положения, группой лиц по предварительному сговору или с публичной демонстрацией в интернете.